LÉPINE, Suzanne Falardeau



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 15 juin 2021, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée madame Suzanne Falardeau, épouse de feu monsieur Lévis Lépine. Elle demeurait à Saint-Casimir.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Falardeau laisse dans le deuil ses enfants: Pierrette (Serge Doyon), Thérèse, Marielle (Gaétan Cauchon), feu Liliane, Roger (Micheline Bellavance), Louise (Richard Côté); ses petits-enfants: Marie-Josée et Caroline Doyon, Frédéric et Maxime Nida, Patricia et Steeve Gariepy, Audrey Leduc, Pierre-Alexandre et Anne-Sophie Côté; plusieurs arrière-petits-enfants; ses belles-soeurs: Carmelle Laganière Lépine, Mariette Cauchon Lépine, ainsi que plusieurs neveux, nièces. La famille remercie tout le personnel et les bénévoles du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour leur dévouement et la qualité des soins. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, santeportneuf.ca