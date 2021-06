CADORET, Léontine Couture



À Lévis, le 9 juin 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Léontine Couture, épouse de feu monsieur Irénée Cadoret, fille de feu monsieur Thomas Couture et de feu madame Marie-Reine Couture. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ghislaine, Hélène (Wilbrod Donaldson), feu Jean-Yves et Lyne (Raynald Bédard); ses petits-enfants: Karina (Pierre Bilodeau) et Mélanie Roy (Jean-François Blackburn), Cynthia (Antoine Ferland) et Endy Donaldson (Marie-Christine Tanguay), Sylvain (Julie Martineau), Vincent (Joanny Rhéaume) et Guillaume Ruel (Stacy Castilloux), ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Paul-Émile (feu Lucille Croteau), feu Philippe (feu Noëlla Plante, Louisette Côté), feu Jean-Charles (feu Noëlla Cadoret), feu Rose Alma (feu Maurice Demers), feu Léonide (feu Philippe Allen), feu Alphonse, feu Marie-Paule (feu Jacques Tremblay), Pierrette (feu Rosaire Cadoret), Ernest (feu Charlotte Gagnon), feu Rosaire et Suzanne Couture; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cadoret: feu Cécile (feu Wilbert Labonté), feu Roger (feu Thérèse Pouliot), feu Simone (feu Lorenzo Roberge), Annette (feu Robert Tardif), Sœur Gisèle (S.N.D.P.S), Pauline (Réal Lessard), feu Rosaire (Pierrette Couture), feu Lucille (feu Arthur Labonté), Gilberte (feu Dan Villeneuve), Guy (Louise Brouard), feu Jean-Luc (feu Anita Boutin) et Jeannine (feu Arthur Labonté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier tout le personnel de la Résidence Étienne-Simard qui a veillé sur maman durant ces huit dernières années. Le service et la gentillesse du personnel dont vous avez fait preuve, nous ont été d'un réconfort et d'une aide fort appréciée. Maman s'était fait une seconde famille en ses murs et elle était en sécurité. Encore une fois merci pour les bons soins envers notre mère. C'est pourquoi toute la famille de Mme Léontine Couture vous est reconnaissante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 9h.