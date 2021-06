CANUEL, Clémence



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 2 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Clémence Canuel, épouse de feu Marcel Lavoie en premières noces et de feu Félix Claveau en secondes noces, fille de feu Alphonsine Ross et de feu Adélard Canuel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 15 h à 17 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Claude, Lucien (Diane Durocher), feu Nicole, Jean-Guy (Johanne Levesque), Yvan, Madeleine et Harold Lavoie (Julie Tremblay) et Filicia Edith Claveau (Stéphane Bédard); ses petits-enfants: Karine, Jenny, Geneviève, Marie-Pier, Marie-Jo, Valérie, Julien, Yann, Jeffrey, Vanessa, Jérôme, Anne-Shirley, Naomie et Mérédith; ses 22 arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Léonidas (feu Alice Boucher), feu Yvonne (feu Fulgence Duchesne), feu Adrien (feu Jeanne-D'Arc Banville), feu André (Adéline Ross), feu Adrienne (feu Elphege Bouillon), feu Émile (Élianne Plante), feu Jeannine (feu Gérard Levesque), Madeleine (feu Gonzague Théberge), feu Alphonse, feu Clément et de feu Laure. Sincères remerciements au personnel de la Résidence La Champenoise et du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués.