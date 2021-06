ST-LAURENT, Béatrice



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 8 juin 2021, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée madame Béatrice St-Laurent, fille de feu madame Élise Morisset et de feu monsieur Louis St-Laurent. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens le même jour. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (feu Line Bilodeau), feu Stéphane L'Oiseau et Francine (André Pichette) ; ses petits-enfants : Mario (Nathalie Bourgeois), Monic (Jimmy Fawns) et Julien (Elisabeth Pichette) ; ses arrière-petits-enfants : Marianne, Maya, Adam et Joseph-André ; son filleul : Michel St-Onge ses frères et sœurs : feu Gabrielle (feu Gérard Bouillon), feu Marcel (feu Ghislaine Vaillancourt, Fabie Godard), Marthe (feu Clément Ruet), feu Jeanne (feu Marcel Guérin), feu Rolande (feu Paul-Henri Potvin), Madeleine (feu Pierre St-Onge), feu Monique, Marius (Jocelyne Robillard), Réal (Elisabeth Tremblay), Gilbert (Claudette D'Amour) et Ghyslain ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre le père de ses enfants, feu monsieur René Dallaire. Un grand merci au personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise en gériatrie et en palliatif. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer via internet : fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don, par téléphone : 1 877 336-4443 ou par la poste : 2075, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2T1