BEAN, Ginette Fournel



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 février 2021, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédée madame Ginette Fournel, épouse de monsieur Gary Edwin Sr Bean, fille de feu madame Marie Rose Valéda Gagnon et de feu monsieur Georges Napoléon Fournel. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Gary Jr., et sa fille Christina (Richard Carbone); ses belles-sœurs de la famille Bean aux Bermudes : Cecilia et Velma; ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines à Québec et aux Bermudes, collègues du Musée national des beaux-arts du Québec et amis (e)s.ainsi que l'inhumation des cendres qui se fera également au cimetière Saint-Charles. La famille aimerait remercier le Docteure Paquette et toute son équipe du CLSC la Source de Charlesbourg, le Docteure Leblanc et le personnel des soins en oncologie de l'Hôpital du St-Sacrement ainsi que le personnel des soins palliatifs à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau # 202, Québec, Québec, Téléphone : 418 529-9742, Courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca ou Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.comSite web : www.lesdiabetiquesdequebec.orgou à la Fondation CERVO 2601, chemin de la Canardière, Québec, QuébecTéléphone : 418 663-5155Site web : fondationcervo.com.