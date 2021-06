GUAY, Caroline



À Beaumont, le 21 juin 2021, est décédée Caroline Guay. Suite à une longue marche en compagnie du cancer et grâce à l'aide médicale à mourir, entourée de la chaleur et de l'amour des siens, face à son cher fleuve Saint-Laurent, elle s'est éteinte paisiblement au solstice d'été, jour le plus long et le plus lumineux de l'année. Elle était la fille de Nicole Beaulieu Guay et de feu Clément Guay. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son fiancé Nicolas Côté Brossard; son frère Martin Guay, sa belle-soeur Marie-Michelle Dugal et son neveu Thomas Guay; ses cousines Mélanie Samson et Josée Lavoie, ses filleules Viviane Samson (Carl Bernier) et Éloïse Bérubé; ses tantes et son oncle paternels : Thérèse Guay, Louisette Guay et Raymond Guay (Julie Sanfaçon); ses tantes maternelles : Huguette Beaulieu (Normand Plourde), feu Françoise Beaulieu (Barry Watkin), Diane Beaulieu (feu Raymond Lamontagne), Liliane Beaulieu (Réal Samson), Louise Beaulieu (Gilles Lavoie), Doris Beaulieu (Michel Gosselin); ses cousins de la famille paternelle : Christiane Guay (Réjean Parre), Daniel Guay, Denis Guay, Nathalie Bernard (Yves Hardy); ses cousins de la tribu maternelle : Roland Plourde, Richard Plourde (Sylvie Denis), Jonathan Watkin, Isabelle Watkin, Martine Lamontagne (Rémi Lemieux), Nancy Lamontagne, feu Sophie Lamontagne, Sylvain Lavoie; ses nombreux petits-cousins des familles Guay et Beaulieu, particulièrement Marie-Pier Asselin, Chloé Lamontagne, et Isabelle Lavoie; ses amis, peu nombreux et d'autant plus précieux, plusieurs copains d'enfance et de jeunesse, voisins et anciens collègues de travail. Merci de tout coeur à son fiancé Nicolas Côté Brossard, qui a pris soin d'elle avec un grand dévouement jusqu'aux derniers instants; un merci particulier à son pharmacien et ami Nicholas Beaudoin, présent et bienveillant lui aussi jusqu'à la fin; remerciements essentiels à Pierre Latulippe, voisin, ami et protecteur; mercis empreints de gratitude à Claude Béland ainsi qu'au Dr Michel Côté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme communautaire Le Filon (1201, rue Charles Rodrigue, Lévis (QC), G0R 4J0) (https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VYZF4LFBA7NM6&source=url).Un moment de mémoire aura lieuà partir de 13h, au