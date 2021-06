CÔTÉ, Gisèle



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 1er juin 2021, est décédée à l'âge de 62 ans et 1 mois, dame Gisèle Côté, épouse de monsieur Harold Lavoie. Elle était la fille de feu monsieur Gervais Côté et de feu dame Georgette Bernier. Elle demeurait à Saint-Pascal et était native de Petite-Vallée. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aude 13 h à 14 h 55.et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière des Pins.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Harold; ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs : Hélène, André, Michel (Suzanne Cormier), Renaud (Linda Taraborelli), Guy, Marie-Josée; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie : Francine, Herman (Ghislaine Fortin), Nicole (Gaétan Bouchard), Réjean, Nathalie (Stéphen Lord), Nancy (Pierre De Roy). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses arrière-petits-neveux et ses arrière-petites-nièces des familles Côté et Lavoie, plusieurs cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Un merci tout particulier aux membres du personnel soignant du département des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur humanisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Direction funéraire