BLOUIN, Gilberte Landry



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 16 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Gilberte Landry, épouse de feu Jean-Claude Blouin, fille de feu Joseph Landry et de feu Marianne Morneau. Elle demeurait autrefois à Saint-Henri-de- Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Lucette), Lily (Victorin Pellerin), Lyne (Gilles Boutin), Francis et Annie (Camil Bilodeau); ses petits-enfants: Nathalie, Cynthia, Audrey, Maxime et Kim Blouin, de même que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Emmie, Lohik, Marie, Ève, Olivia, Christophe, Victor, Isaï, Rose et Henri; ses frères: William et Lauréat; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blouin, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Chanoire-Audet.