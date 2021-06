GOSSELIN, Soeur Jocelyne



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 17 juin 2021, à l'âge de 89 ans dont 68 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Jocelyne Gosselin (en religion Sœur Paul-Thérèse), fille de feu Polydore Gosselin et de feu Thérèse Couët. Elle était native de Saint-Raphaël, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Jean-Yves (feu Pierrette Poulin et feu Thérèse Demers), feu Marc-André, feu Raymond (Monique Bilodeau) et de feu Michelle (René Roy). Elle laisse aussi dans le deuil des neveux et nièces, cousins et cousines.Elle a été confié au