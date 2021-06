Bannir les garde-robes...

La nouvelle brute est simple. Carl Nassib, des Raiders de Las Vegas, est devenu le premier joueur de football actif dans la NFL à reconnaître qu’il était gai.

Même là, le choix du verbe n’est pas évident. Le verbe avouer aurait eu un sens de faute. On avoue un crime ou une faute. Même chose avec admettre. On admet avoir commis une faute ou une erreur. Le verbe reconnaître, compte tenu de la tendance des dernières années, est approprié. On reconnaît un fait ou une situation.

L’idéal vers lequel on doit tendre, c’est de ne jamais avoir besoin de faire une histoire ou une déclaration avec le fait d’être gai. Est-ce que Gilbert Delorme « reconnaît » qu’il est hétéro ? C’est tout simplement dans l’ordre des choses et dans une société qui évolue, être gai devrait être dans l’ordre des choses.

D’ailleurs, la dernière phrase de Nassib dans sa vidéo est celle qu’il faut retenir : « J’espère qu’un jour, on n’aura pas besoin de publier pareille vidéo », dit-il.

Nassib a raison. Et j’étais content d’apprendre qu’il avait eu le support de ses coéquipiers. Visiblement, le vestiaire des Raiders était au courant et se foutait de l’orientation sexuelle de son coéquipier. Ce qui est la bonne nouvelle. Des joueurs évolués sont souvent en avance sur la moyenne des fans.

ON ÉVOLUE...

C’est le deuxième sujet qui me renvoie à mon autre carrière d’auteur. Pour mieux vous expliquer à quel point les choses changent dans le bon sens.

Quand j’ai écrit la première saison de Scoop, le personnage de Lucien Rivard, joué par Rémy Girard, était homosexuel dès sa conception dans la bible de la série. Mais pour être certain que son homosexualité ne détruirait pas son capital d’amour et de sympathie pour le grand public, la grande peur de la production, ce n’est qu’au 11e épisode qu’il admettait à Michel Gagné « qu’il n’y avait qu’un lit pour lui et son coloc ». Et rendu au 11e épisode, le personnage avait tellement été attachant qu’il n’y avait plus de risque de désaffection. C’était en 1992.

Vingt ans plus tard, dans Lance et Compte, Dave Morissette a joué Philippe Lalumière, le seul joueur de hockey ouvertement gai, dans la fausse Ligue nationale. Ça s’est fait dès les premières séquences.

Dave Morissette portait le personnage dès qu’il avait lu les premières versions des scénarios. Plus besoin d’attendre 11 épisodes, plus besoin d’avoir un personnage aimable, brillant et attachant, Philippe Lalumière avait un côté brutal de mal-aimé qui 30 ans plus tôt aurait rebuté les téléspectateurs habitués à Christian Lalancette.

D’ailleurs, Jacques Mercier avait à l’époque piqué une crise homophobe envers son fils qui serait intolérable aujourd’hui.

GAGNER LA PARTIE

Et voilà qu’aujourd’hui, un joueur de football, bien dans sa peau, annonce publiquement qu’il est gai. C’est un énorme pas.

La société aura gagné la partie quand plus personne ne sera obligé d’annoncer quoi que ce soit. Ce qui est, sera. Point.