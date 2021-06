HUDON, Thérèse



À Lévis, le 3 juin 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Thérèse Hudon, épouse de monsieur Michel Demers. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Maxime Demers (Annie Lachance) et Karina Demers (David Saucier); ses petits-enfants adorés : Camille et Florence Trudelle (leur père Jean-Sébastien Trudelle), Julya-Rose et Léa Demers (leur mère Isabelle Lafrance); ses frère et soeurs : feu Henriette (feu Roméo Michaud), Rosario (Raymonde Ouellet), feu Rose-Aimée (feu Armand Michaud), Aline, feu Monique, Jean-Rock (feu Simone Hovington), Émilienne (feu Jean-Paul Gervais), Marielle (Denis Lévesque), Diane (Réjean Tremblay), Madeleine (Raymond Ouellet), Nicole (Marius Lepage), Paul-Émile (Sonia Desbiens), Dolorès (feu Marcel Proulx), Serge (Ginette Dumas), feu Langis (Suzanne Notzell) et Andrée (Michel Richard); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Paul Demers (Michelle Beaulieu), Marthe Demers (feu Victor Boucher), Rosane Demers (Michel Grenier), Louisette Demers (feu Gaétan Labbé), feu Monique Demers (Rosaire Lemay), Lucille Demers et Richard Demers (Carole Dion); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/) ou à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/home-march/?region=qc).de 13 h à 15 h 30.