ASSELIN, Marie-Claire Labrecque



Au CHSLD Centre Paul-Gilbert de Lévis, le 11 décembre 2020, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée madame Marie-Claire Labrecque, épouse de feu Clément Asselin. Elle était la fille de feu Eugène Labrecque et de feu Maxima Bissonnette. Elle demeurait à Saint-Damien-de- Buckland.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole, Marthe (Gilles Labrecque), Danielle (Mark Gosselin), Andrée (Michel Cayer); ses petits-enfants: Jérôme et Héléna Labrecque (Vincent Larochelle), Philip (Ann Marie Desrosiers) et Stéphanie Gosselin (Pierre Alexandre Garneau), Guillaume, Claudia (Yan Vigneault) et Audrey Leblond; ses 10 arrière-petits-enfants: Dafney, Mia, Zoé, Eva, Yoan, Kayla, Lucas, Andy, Luke et Myriam. Elle était la sœur de: feu Emilia (feu Alfred Asselin), feu Maria (feu Josaphat Aubin), feu Yvonne (feu Lucien Lemieux), feu Simone (feu Gérard Laflamme), feu Marie-Ange (feu Benoit Mercier), feu Louis (feu Rita Turgeon), feu Aline (feu Georges Croteau), feu Lucienne, feu Jeannine (feu Roger Lachapelle), feu Thérèse (Fernand Héroux) et feu Ernest. De la famille Asselin, elle était la belle-sœur de: feu Rose-Anna (feu Omer Nadeau), feu Georgianna (feu Raoul Matte, feu Philémon Lapointe), feu Armand (feu Marie-Eva Bisson), feu Clarida (feu Emile Laverdière), feu Alfred (feu Emilia Labrecque), feu Rose-Alma (feu Arthur Morissette), feu Marie-Anne (feu Alphonse Lachance), feu Léopold (feu Cécile Bélanger), feu Juliette (feu Emile Bissonnette), feu Lucien (feu Béatrice Bissonnette), feu Simone (feu Noël Laferrière) et feu Louis (feu Cécile Rousseau). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous voulons remercier le personnel de l'Oasis de Saint-Damien où notre mère y a vécu pendant 8 ans, ainsi que le personnel du CHSLD Paul Gilbert de Lévis (Unité du Carrefour et Unité du Jardin). Votre compassion, votre bonté et votre bienveillance ont fait que notre mère soit bien entourée. Un merci aussi au Dr Ariane Girard pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph de L'Espérance 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 ou une messe à l'endroit de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire