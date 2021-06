GODBOUT, Juliette Théberge



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 19 mars 2021, à l'âge de 91 ans et 8 mois est décédée madame Juliette Théberge, épouse de feu Guy Godbout. Elle était la fille de feu Alfred Théberge et de feu Delvina Godbout.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille auLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Jocelyne (feu Clément Labrecque), Jocelyn (Denise Godbout), Richard (Lyne Larochelle), Lisette (André Gingras), René (Linda Frégeau); ses petits-enfants : Jonathan Godbout, Dominic Godbout, Hélène Godbout (Serge Laverdière), Amélie Gingras, Meggie Gingras, Andréanne Gingras (Charlène Lessard), Bruno-Pierre Godbout (Vanessa Quenville), Jean-Daniel Godbout, Jean-Philippe Godbout (Christine Baribeau) et ses arrière-petits-enfants : Joannie, Alexis, Zach, Noah, Léa, Emérick, Jacob, Aldéo et Adriel. Elle était la sœur de: feu Jeanne (feu Rosario Cadrin), feu Antonia (feu Albert Lévesque, feu Arthur Rhéaume), feu Antoinette (feu Pierre Morneau, feu Chanel Goulet), feu Georges (Gisèle Lapointe), feu Georgette (feu Edmond Godbout), feu Yvonne (feu Odilon Couture), feu Raymond, feu Thérèse (feu Raoul Ayotte), Jeannine (feu Robert Godbout), Carmelle (feu Gabriel Godbout) et feu Gisèle. De la famille Godbout, elle était la belle-sœur de : feu Gertrude (feu Walter Labrecque), feu Raoul (feu Simone Shink) et feu Marcel (feu Monique Lemieux). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Lucie Labrecque et son filleul Jonathan Godbout, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Oasis Saint-Damien, de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Communauté de Saint-Nérée (Sacré-Coeur-de-Jésus-en-Bellechasse) 2141, rue Principale local 124 Saint-Nérée (Québec) G0R 3V0 site Internet : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-ste-claire/Les arrangements funéraires de madame Théberge ont étés confiées à la