Carl Gunnarsson se retire

Le défenseur Carl Gunnarsson a annoncé sa retraite du hockey professionnel, mercredi, mettant fin à une carrière de 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Suédois de 34 ans a passé les sept dernières campagnes de son parcours chez les Blues de St. Louis, remportant la coupe Stanley au printemps 2019. Il avait notamment inscrit le but décisif en prolongation du deuxième match de la finale contre les Bruins de Boston. Choisi au septième tour du repêchage 2007 par les Maple Leafs de Toronto, le gaucher a amassé 138 points, dont 30 buts, en 629 duels du calendrier régulier.

«Au moment où je range mes patins pour la dernière fois, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Cependant, j’aime le hockey, peu importe à quel point ce sport est difficile, a-t-il commenté sur le site des Blues. J’aimerais donc remercier le hockey pour m’avoir permis de l’aimer et pour tout ce qu’il m’a donné. Je veux aussi saluer les partisans, mes amis, les membres du personnel, mes coéquipiers et tous ceux que j’ai côtoyés durant mon séjour dans le sport.»

«Carl est un professionnel accompli et a été un excellent joueur pour les Blues, a ajouté le directeur général Doug Armstrong. Que ce soit grâce à son but mémorable en finale 2019 ou à son implication communautaire, il continuera de représenter un exemple vivant pour les Blues dans le présent et le futur.»

Gunnarsson a été limité à 12 rencontres en 2020-2021, une blessure au genou droit ruinant sa saison en février. Il a inscrit deux aides et affiché un différentiel de -2.