COVID-19: vaccination sans rendez-vous pour des entreprises de trois régions

Les personnes qui souhaitent recevoir le vaccin de Moderna sans rendez-vous peuvent le faire mercredi dans cinq centres de vaccination en entreprise, dans la région de la Capitale-Nationale, en Montérégie et dans la Chaudière-Appalaches.

Ainsi, des doses du vaccin de Moderna seront disponibles pour les personnes âgées de 18 ans et plus souhaitant recevoir une première dose, ou devancer leur deuxième injection. Ces derniers doivent toutefois faire partie de la tranche d’âge le permettant et doivent avoir été vaccinés il y a huit semaines au moins.

Les deux pôles de vaccination de la Capitale-Nationale sont situés à l’entreprise Biscuits Leclerc (91, de Rotterdam, Parc industriel François Leclerc, Saint-Augustin-de-Desmaures) et au Pôle des entreprises (300, rue de l’Estuaire, Québec). Ces deux cliniques mobiles sont ouvertes jusqu’à 18 h 15 pour la première, et jusqu’à 15 h 30 pour la seconde.

Dans Chaudière-Appalaches, Desjardins ouvre une clinique de vaccination mobile entre 13 h et 14 h 45, au 150, rue des Commandeurs, à Lévis.

En Montérégie, l’entreprise de transformation primaire de zinc, CEZinc, (École Nouvel-Envol, 115, rue Saint-Charles, Salaberry-de-Valleyfied) ainsi que Pratt & Whitney Canada (1000, boul. Marie-Victorin, Longueuil) accueillent également des cliniques mobiles jusqu’à 16 h 30 et 16 h.

Si vous aviez pris rendez-vous pour recevoir le vaccin au préalable et que vous décidez de vous présenter à une clinique sans rendez-vous, il est important d’annuler votre rendez-vous sur le site Clic santé.

