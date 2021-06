LARIVIÈRE, Michel



Le 10 novembre 2020, à sa résidence et entouré de son épouse et ses enfants est décédé monsieur Michel Larivière à l'âge de 75 ans. Il était fils de feu Eugène Larivière et de feu Thérèse Laliberté. Il laisse dans le chagrin son épouse Ginette Thibodeau, ses enfants David (Édith Carbonneau), Nancy (Michael Buchaly), Patrick (Crystal Lavoie) et ses petits-enfants Jasmine, Noah, Lauryn, Cédric. Il était le frère de Jean-Paul, Daniel (Élisabeth Turcotte), Donald (Francine Breton), feu Gérard, Pierre-Yves (Jeannine Blaney), Paulyne (Martial Côté), François (Sylvie Drouin), Chantal (Patricia Viau) et Claudette. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-famille Liliane (Henri-Paul Genest), Pierre (feu Renée Drouin), André (Ellen Burton), feu Francine (Arthur Simoneau), Maurice (Suzanne Potvin), feu Jean-Noël, Lorraine (feu Robert Lahaye), feu Doris (Claude Guay) et Gérald. Il laisse aussi dans la tristesse plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis chers à son coeur. La famille offre ses sincères remerciements aux médecins et aux intervenants du Centre de cancérologie de Lévis et du CLSC de St-Romuald, ainsi qu'à tous ceux qui ont offert du soutien tout au long de son combat contre le cancer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au Centre de cancérologie. (hüps://fhdl.caffaire-un-don/)St-François d'Assise