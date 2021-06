HARVEY, Laurent



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 13 juin 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Laurent Harvey, époux de madame Lucille Jomphe, fils de feu madame Délima Morissette et de feu monsieur Philippe Harvey. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucille Jomphe, ses enfants : Aline (André Martel), Pierre (Christiane Dumais), Louise (Gilles Boutin), Diane (Patrick Manning) et Lise Andrée (Guy Lacroix); ses petits-enfants : Thaïs Martel (Benoit Turgeon), Félix Martel (Cathy Boulanger), Charles-Antoine Boutin, Raphaëlle Boutin, Vincent Manning, Justine Manning Harvey (Louis Saint-Onge), Jules Harvey-Lacroix (Mélodie Fey), Charlotte Harvey-Lacroix et ses arrière-petits-enfants : Angélique Turgeon, Clémentine Turgeon et Coralie Martel; ses frères et sœurs : Irène (feu Benoit Thibault), feu Pierrette (feu Gérard Pedneault), feu Fernand (feu Berthe Michaud), Lucille (feu André Fleury), feu Léo (feu Jeanne d'Arc Demers), Marcel (Monique Fauchon), feu Jacques (Georgette Noreau), Gaétan (Évelyne Pinsonneault), André (Nicole Lemay), Yolande (Guy Mantha), Lise (Michel Bienvenu) et feu Jean-Marie (Mary Laurence); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Claire (feu Noël Cyr), feu Paula (feu Mark Hargrove), feu Yannick (Rolande Caron), Alain (Jacqueline Therrien), feu Harry (Monique Groleau) et Jessy (feu Gilles Gamache). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Remerciements au Docteur Yves Houle de la Clinique médicale Saint-Louis pour son écoute et sa bienveillance. Merci à l'équipe du service de gériatrie et des soins palliatifs de l'IUCPQ pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org