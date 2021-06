Des statistiques peu flatteuses pour les Golden Knights

Si les Golden Knights de Vegas se retrouvent dans le pétrin face au Canadien de Montréal, ils doivent regarder du côté de quelques éléments-clés pour identifier les raisons de leurs ennuis.

Après cinq matchs en demi-finale de la coupe Stanley, la troupe de l’entraîneur-chef Peter DeBoer compte 11 buts à son actif : sept d’entre eux ont été l’œuvre des défenseurs, incluant trois d’Alex Pietrangelo, qui connaît une excellente série jusqu’ici. À l’avant, la production du club est plutôt réduite.

Le vétéran Mark Stone déçoit, ayant été blanchi malgré un temps d’utilisation moyen supérieur à 20 minutes par rencontre. Il a décoché seulement six lancers et présenté un différentiel de -3. Pourtant, il avait dominé son club durant le calendrier régulier avec 61 points en 55 parties.

Son partenaire de trio habituel Max Pacioretty a été à peine plus bruyant contre le Tricolore. En fait, les seules fois où le numéro 67 s’est manifesté, il avait Nicolas Roy à ses côtés. «MaxPac» a inscrit son premier filet de la série en troisième période de la défaite de 4 à 1 des siens, mardi. IL revendique trois points en tout, lui qui avait préparé le but décisif de Roy en prolongation du quatrième duel.

Pour ce qui est de Jonathan Marchessault, il est également bien calme. L’ancien des Panthers de la Floride a été limité à une mention d’aide et huit tirs. William Karlsson et Reilly Smith en ont récolté trois et deux respectivement, sans toucher la cible.

Bête noire

Quant à Marc-André Fleury, il continue d’en arracher face au Bleu-Blanc-Rouge. Ayant vécu les affres d’une défaite au deuxième tour éliminatoire de 2010 dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh, le Sorelois a obtenu un gain en quatre sorties contre le Canadien et son taux d’efficacité de ,904 est bien inférieur à celui de la saison régulière (,928).

D’ailleurs, DeBoer pourrait bien s’en remettre à Robin Lehner, auteur de 27 arrêts dans un gain de 2 à 1 au match 4.

Pendant ce temps, Carey Price fait flèche de tout bois en vertu d’un taux de ,929 depuis le début de la confrontation avec la deuxième meilleure formation au classement général 2020-2021.