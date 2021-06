TREMBLAY, Mario



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 septembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Mario Tremblay, époux de madame Carole Cyr, fils de feu madame Marie-Luce Gagnon et de feu monsieur Lorenzo Tremblay. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, Carole Cyr, Mario laisse dans le deuil son fils Nicolas (Pascale-Julie Montreuil); sa fille Sophie-Sonia (Philippe Turgeon); ses petits-enfants tant aimés : Alexis et Olivier Turgeon; ses sœurs : Lorraine (Stéphane Boisvert) et Rachel; ses beaux-frères de la famille Cyr: Jean-Guy (Claire Létourneau) et Jacques (Rita Beaulieu); son cousin Denis Asselin (Marie-Josée Lussier); son grand ami Roger Plante (Renée Lapointe); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Mario est allé rejoindre sa sœur et son frère: Solange et Joachim, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé Jacques et Claude Lachance, Marguerite Bonneau, René Cyr et Janet Gagnon.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués, ainsi qu'un merci bien spécial au Dr Louis Roy pour son grand respect et pour son humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca, ou à la Société de recherche sur le cancer, www.societederecherchesurlecancer.ca.