PICARD, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 25 mai 2021, est décédé à l'âge de 61 ans, M. Marcel Picard époux de Mme Carole Fleury, demeurant à Sorel-Tracy. M. Marcel Picard laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Catherine (Luc) et Alexandre (Mylène); ses petits-enfants: Léonie, Benjamin et Billie; ses belles-filles: Vicky et Mélissa Dionne et leur enfants: Samuel, Nicolas, Alexandre, Allysson, Emmy et Eyden; sa mère Monique Vigneault (feu Florent Picard), sa belle-mère Yvette Rondeau (feu Pierre Fleury), ses 2 sœurs et son frère: Diane (Pierre), Hélène (Gaétan), Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fleury, neveux et nièces, parents et amis.sur invitation de la famille, samedi le 26 juin 2021 de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 ainsi quede 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium S. Jacques et fils inc.Que ceux qui l'ont connu et aimé est une pensée pour lui en ce jour.