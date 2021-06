RHÉAUME, Patrick



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 11 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Patrick Rhéaume, fils de feu Albert Rhéaume et de feu Grace Matthew, époux de dame Jeanne d'Arc Dubé (Jano). Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Steeve (Sonia Gagnon), Nancy (Sébastien St-Pierre); ses belles-sœurs: feu Albert (Bernadette Boucher), feu Edouard (Yvonne Coutu); ses belles-sœurs de la famille Dubé: Germaine (feu Michael Bud Duplain), feu Raymond (Marie-Paule Gosselin) et Annette (feu Jean-Paul Cliche); son filleul Yves Cliche (Sophie Cantin); sa nièce qui l'appelait son 2e papa Louise (Loulou) Cliche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont ses frères Chevaliers de Colomb Conseil Limoilou, assemblée archevêque Mathieu Charlesbourg. Il est allé rejoindre ses frères: Gilbert (Béatrice Leblanc), Laurent (Olivette Choquette), William; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé: Gérard (Simonne Gagnon), Philippe (Jeanne d'Arc Caron), Antoine, Luc (Madeleine Thibault), Irène (Bertrand Morin), Monique (Maurice Côté), Annette (Jean-Paul Cliche), Jean-Louis (Patricia Duchesne). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue Du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7. Par téléphone au 418 524-2626 / site internet: www.gilleskegle.org