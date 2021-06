THIVIERGE, Denis



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 décembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Denis Thivierge, époux de feu madame Jeanne d'Arc Asselin, fils de feu madame Germaine Leduc et de feu monsieur Ulric Thivierge. Il demeurait à Québec.L'inhumation de ses cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Alain (Marilyn Leclerc); ses frères et sœurs : Gérald (feu Patricia Vachon), Gaétane (feu Marc Renaud), Huguette, Pierre et Yvon (Lise Marceau); ses belles-sœurs de la famille Thivierge : Élise Belleau (feu J.-Marcel), Nicole Lizotte (feu Jacques-A.) et Ginette Bernier (feu Michel) ainsi que ses belles-sœurs Asselin, Thérèse et Diane. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : Yvette, Paul H. Yolande, J.-Marcel, Louisette, Guy, Edith, Ghislaine, Louis-Yves, Jacques-A. et Michel. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que ses trois grands amis : Claude Godbout, Jean-Pierre Daigneault et Denis Duval. Un sincère merci au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, entre autres : Monique, Gaétan, Marco et Émilie, où il était dialysé depuis de nombreuses années. Merci pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, téléphone : 418 683-1449, site web : www.rein.ca/quebec.