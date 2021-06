GARON, Rita Gauthier



A la Résidence Louis-Hébert, le 9 juin 2021, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée madame Rita Gauthier, épouse de feu monsieur Amédée Garon, fille de feu madame Alma Girard et de feu monsieur Roméo Gauthier. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée au crématorium.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles.Elle laisse dans le deuil ses fils: Normand (Ghislaine Allison), et Raymond (France Bourbeau); sa fille Sylvie Fortin (Jean Blanchet); ses petits-enfants: Isabelle, Julie, Stéphane, Sabrina, Kathleen, Claudia, Sarah-Claude, Antony et leurs conjoint(e)s; ses 9 arrière-petits-enfants; ses sœurs: Jeannine Gauthier (Jean-Claude Garon) et Thérèse Gauthier; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.