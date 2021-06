Michel Venne coupable d'agression et d'exploitation sexuelle sur une mineure

Après avoir demandé que l’ordonnance de non-publication visant à protéger son identité soit levée, l’animatrice et auteure Léa Clermont-Dion a assisté au jugement de l’ancien éditorialiste du Devoir Michel Venne, trouvé coupable de geste à caractère sexuel à son endroit.

Dans le cadre de son analyse, et après avoir entendu le procès de Venne accusé d’agression sexuelle et de contact sexuel sur la victime, le juge Stéphane Poulin a conclu que l’ancien journaliste a offert au Tribunal une version « calculée» qui manquait «de franchise et de transparence».

Au surplus, le magistrat a déterminé que la preuve présentée par la défense ne soulevait «aucun doute raisonnable».

Concernant le témoignage de la plaignante, le président du Tribunal a dit croire la jeune femme, malgré le fait qu’il ait émis une « petite réserve sur quelques éléments».

« Dans l’ensemble, le témoignage de la plaignante est franc sincère et transparent, structuré, précis et cohérent et, malgré un contre-interrogatoire serré, sa version des faits est demeurée constante», a noté le magistrat.

Rencontre

Léa Clermont-Dion, aujourd’hui âgée de 30 ans, est une jeune femme au parcours atypique qui, dès son jeune âge, s’est intéressée aux enjeux politiques et à la cause féministe.

C’est dans le cadre de ce parcours qu’à l’âge de 17 ans, elle a obtenu un stage à l’Institut du Nouveau Monde (INM), une organisation fondée par Venne, qui en assumait, à l’époque, les fonctions de directeur.

En 2008, l’été des gestes reprochés, les employés de l’INM se sont déplacés dans la Vieille Capitale pour y tenir « l’École d’été », un événement citoyen lors duquel la jeunesse était invitée à discuter d’enjeux sociaux et économiques.

En tant que stagiaire, madame Clermont-Dion devait assister Venne, ce qu’elle considérait « comme un honneur ».

Gestes sexuels

Elle a toutefois vite déchanté lorsqu’une première fois, dans un taxi, Venne a posé une main sur sa cuisse, près de son vagin et qu’à une deuxième reprise, près de l’hôtel où elle logeait, il a mis une main sur sa hanche et sur ses parties intimes.

Figée et dégoûtée, la jeune femme a essayé, pendant de nombreuses années, de reléguer ces mauvais souvenirs aux oubliettes, toutefois, la vague de dénonciations qui a déferlé sur le Québec en 2014 avec le mouvement « AgressionNonDénoncée », a amené la victime a parler plus ouvertement.

Lise Payette

Lorsqu’elle a commencé à s’ouvrir un peu plus, Lise Payette, alors chroniqueuse au Devoir, a invité la jeune fille à la prudence et lui a suggéré d’écrire une lettre à la famille de Michel Venne pour « s’excuser » de lui avoir fait du tort.

En 2017, Léa Clermont-Dion a recontacté la dame, alors âgée de 86 ans, pour tenter de comprendre pourquoi elle lui avait « conseillé » de ne pas porter l’affaire devant les tribunaux et, elle a enregistré la conversation à l’insu de Lise Payette. Elle a, par la suite, porté plainte à la police.

Les parties vont revenir devant le Tribunal au cours de l’été pour fixer la date des représentations sur la peine.