Hendrix Lapierre officiellement avec le Titan

À deux jours du repêchage de la LHJMQ, le Titan d’Acadie-Bathurst a acquis l’attaquant Hendrix Lapierre ainsi qu’un choix de septième tour pour l’encan 2023 des Saguenéens de Chicoutimi en retour des joueurs d’avant Julien Bourget et Alexis Dubé, deux sélections de premier tour et deux autres de troisième et de quatrième rondes, mercredi.

• À lire aussi: Cédric Desruisseaux premier de classe

• À lire aussi: Les Tigres ont la tête au hockey

Espoir des Capitals de Washington, Lapierre a totalisé huit buts et 23 mentions d’aide pour 31 points en 21 sorties durant la dernière campagne. Celui qui fut appelé au 22e rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey a ajouté 12 points en neuf matchs éliminatoires.

Pour sa part, Bourget, 17 ans, a disputé sa première saison dans le circuit Courteau et a obtenu trois points en 24 affrontements. Enfin, Dubé est un ancien choix du Drakkar de Baie-Comeau qui a amassé 11 points en 92 parties en carrière avec le Titan.

Le deuxième choix change de main

Ailleurs dans la ligue, les Voltigeurs de Drummondville ont mis la main sur le deuxième choix au total de l’encan 2021 en transigeant avec les Eagles du Cap-Breton. Pour ce faire, ils ont cédé Conor Shortall, une sélection de premier tour – la huitième en tout – et une autre de deuxième tour pour cette année.

Les Remparts de Québec ont été passablement actifs. Tel qu’attendu, ils ont officialisé l’arrivée du gardien Fabio Iacobo en cédant un choix de deuxième ronde en 2022 aux Tigres de Victoriaville. Ils ont aussi ajouté Pier-Olivier Roy des Olympiques, leur offrant Cole Cormier en retour. Le club du directeur général et entraîneur-chef Patrick Roy a échangé des sélections de premier tour en 2022 et 2023 à l’Océanic de Rimouski contre celles de quatrième et de 12e rangs cette année.

Espérant présenter le tournoi de la Coupe Memorial en 2022, les Diables rouges ont aussi mis la main sur Louis Crevier des Saguenéens, contre Félix Bédard et deux choix, en plus de recevoir Christopher Farmer de cette même formation en retour d’une sélection de troisième ronde.

Du côté de l’Armada de Blainville-Boisbriand, l’attaquant Nick Blagden a pris le chemin des Wildcats de Moncton, qui ont également reçu deux sélections, les 21e et 41 au total pour la séance de cette semaine. L’organisation des Basses-Laurentides a acquis le 18e choix en tout.

Puis, les Tigres ont refilé le joueur d’avant Nicolas Kingsbury-Fournier aux Olympiques de Gatineau contre un choix de sixième ronde. Ceux-ci ont échangé Gabriel Jackson et Julien Béland à l’Océanic contre deux choix de quatrième tour.

À VOIR AUSSI