L’assurance habitation couvre les dégâts causés par une tornade

Chaque année, cinq ou six tornades frappent des zones habitées en sol québécois. Les dommages engendrés sont couverts par l’assurance habitation.

Avec le réchauffement climatique, les événements météorologiques extrêmes sont appelés à se multiplier, constatent les assureurs.

Depuis cinq ans, chaque année ils doivent assumer des réclamations liées aux catastrophes naturelles qui dépassent le milliard de dollars.

Faites vite

Au Québec, ils ont dû indemniser des clients (copropriétaires, propriétaires et locataires) qui ont été affectés par des tornades, à Maskinongé, Aylmer et Gatineau. Ce sera aussi le cas à Mascouche.

Car ces dommages font partie des dégâts causés par le vent et sont couverts par les contrats d’assurance habitation « tous risques » ou « risques spécifiques ». Sont assurés tant la bâtisse que les biens, y compris ceux emportés par le vent.

Et si votre véhicule a aussi été touché, vous pourrez être indemnisé en vertu de votre contrat d’assurance automobile (couverture « tous risques », « risques spécifiques » ou « accident sans collision ni versement »).

« On suggère fortement de contacter son assureur ou son courtier le plus rapidement possible », conseille Anne Morin, qui est porte-parole du Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Il faut ainsi établir l’étendue des dommages et celle de la couverture d’assurance (valeur des biens couverts, protections spécifiques, franchise).

Normalement, l’assureur envoie rapidement un expert en sinistre pour évaluer les dégâts. Mais l’assuré a la responsabilité d’éviter que l’immeuble ne se dégrade davantage.

L’assureur pourrait alors suggérer une firme de nettoyage après sinistre ou un entrepreneur, s’il faut sécuriser les lieux, nettoyer, réparer ou reconstruire. Sinon, vous pouvez embaucher le vôtre.

« Certains assurés rechignent à gérer un chantier de reconstruction, reprend Mme Morin. Ce sont des enjeux complexes. Il doit discuter de ces questions avec son assureur. En fait, c’est mieux de poser toutes les questions et de prendre des notes. »

Certains consommateurs sont assurés par la même compagnie pour leurs véhicules et leur logement, ce qui facilite les démarches.

Si vous devez loger à l’hôtel, le temps de reconstruire ou nettoyer les lieux, l’assureur remboursera vos frais de subsistance (logement, nourriture).

Conseils