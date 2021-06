Match numéro 6: le CH en position de force

Le Canadien de Montréal a placé les Golden Knights de Vegas dans les câbles et a de très bonnes probabilités d’accéder à la finale de la coupe Stanley jeudi, du moins, à en juger par ses performances au moment d’éliminer ses adversaires dans le sixième match d’une série.

La dernière fois que le Tricolore a eu l’occasion de venir à bout de ses opposants lors de la partie numéro 6 d’une confrontation 4 de 7 remonte au premier tour des séries 2015. Cette année-là, le gardien Carey Price s’était levé devant les Sénateurs à Ottawa, repoussant 43 tirs dans un gain de 2 à 0. Son équipe n’avait pu toutefois transporter le rythme acquis en deuxième ronde, car le Lightning de Tampa Bay l’avait ensuite vaincu en six rencontres; en 2021, il se pourrait d’ailleurs fort bien que le Bleu-Blanc-Rouge retrouve la formation floridienne au tour ultime, car celle-ci était à une victoire de s’y qualifier en date de mercredi avant-midi.

Pour ce qui est de la dernière fois où le Canadien a eu l’opportunité de gagner en six matchs au Centre Bell, il faut revenir à l’année 2002. Mené par un José Théodore en grande forme, le club de l’entraîneur-chef Michel Therrien avait renversé au compte de 2 à 1 les Bruins de Boston, premiers de l’Association de l’Est et largement favoris pour l’emporter. Quatre ans auparavant, Montréal avait profité de sa présence à la maison pour liquider les Penguins de Pittsburgh 3 à 0 dans le sixième affrontement du quart de finale de l’Est et passer à l’étape suivante.

Prudence

Même si la troupe dirigée actuellement par Luke Richardson, qui assume les fonctions de Dominique Ducharme, évoluera à domicile jeudi, rien n’est acquis. Un retour au Nevada pourrait donner un élan aux Knights et à leur public.

Aussi, la dernière fois que la Sainte-Flanelle a loupé une occasion d’en finir dans un sixième match disputé à Montréal date de 1994 et le faux pas avait coûté cher au premier tour. Lors de la défense de son titre acquis un an auparavant, l’équipe s’était inclinée 3 à 2 au Forum devant les Bruins avant de voir ceux-ci terminer le travail deux jours plus tard au Garden avec un gain de 5 à 3.

