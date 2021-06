Possibles ruptures de services dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent cet été

Le manque de personnel pourrait causer des ruptures de services dans certains hôpitaux du Bas-Saint-Laurent cet été, poussant la direction du réseau de la santé à explorer plusieurs solutions pour éviter des bris de couverture dans des départements.

• À lire aussi: Le manque d’effectifs menace les services essentiels à la Baie-James

• À lire aussi: Fermeture de l’urgence de Baie-Saint-Paul: une décision critiquée

• À lire aussi: L’urgence de l’hôpital fermée le soir et la nuit pendant plus de deux mois

Alors qu’un bris de services en obstétrique d'une vingtaine de jours s’est terminé ce matin à l’hôpital de Matane, un autre commence de mercredi 16 h à lundi 8 h à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

Les autorités de la santé font tout pour tenter d'offrir les services partout sur le territoire au cours des prochaines semaines.

«Les enjeux de main d’œuvre sont omniprésents dans l’ensemble des territoires de MRC. Vous savez, à ce moment-ci, on fait du tricot, du petit point pour essayer d’attacher les horaires de la période estivale dans tous les programmes et services. Nos employés ont besoin de vacances et évidemment, on respecte les quantums de vacances dans le sens où tout le monde ne sort pas en même temps», explique la PDG du CISSS Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo.

«À chaque fois, ce sont des choix difficiles. En même temps, on ne peut pas prendre de chance de donner des soins et des services qui ne seraient pas de qualité et qui ne seraient pas sécuritaires», ajoute la gestionnaire.

La situation de la main d’œuvre est fragile partout au Bas-Saint-Laurent.

«Il y a différentes fragilités à ce moment-ci du côté de la Mitis, du côté du Kamourska, on aura une petite rupture de services de quelques jours du côté de l’obstétrique. On a dû faire aussi des choix à Rivière-du-Loup», affirme Mme Malo.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annoncera les ruptures de services à l’extrême limite, puisque des démarches sont réalisées jusqu’à la dernière minute afin de trouver des solutions ou du personnel.

D’ailleurs, des infirmières du CHU de Québec viendront en renfort au département d’obstétrique de l’hôpital de Matane cet été. Le CISSS aura aussi recours à de la main d’œuvre indépendante.