Prêt pour affronter une tornade?

Pour plusieurs experts et chasseurs de tornades, il faut mieux éduquer les citoyens à se sécuriser lors d’une tornade. « Aux États-Unis, comme les tornades sont beaucoup plus fréquentes et intenses qu’ici, la population est vraiment préparée. Vu ce qu’il s’est passé avant-hier à Mascouche, il faut que les Québécois soient beaucoup plus alertes pour mieux se protéger », pense Nicolas Lessard, chasseur de tornades pour Québec Vortex. Voici une liste de conseils à appliquer en cas de tornades.

Dans toutes les situations

Restez le plus près du sol possible, protégez votre tête et repérez les objets volants.

Ne tentez pas de vous approcher des tornades ; elles sont imprévisibles et peuvent changer de trajectoire abruptement.

Les tornades sont trompeuses. Elles peuvent sembler stables quand en réalité elles se dirigent vers vous.

Ne restez pas dans la voiture ou dans une maison mobile.

Près de 50 % des décès causés par les tornades se produisent dans des maisons mobiles.

Mettez-vous à l’abri ailleurs, de préférence dans un bâtiment ayant une structure solide.

Si aucun abri n’est à votre portée, étendez-vous dans un fossé, loin de l’automobile ou de la maison mobile. Soyez à l’affût des inondations causées par les averses et soyez prêt à vous déplacer.

Si vous êtes en automobile

Si vous voyez une tornade à l’horizon, rendez-vous dans l’abri solide le plus près.

Si la tornade est proche, sortez du véhicule et réfugiez-vous dans une dépression, comme un fossé.

Si vous êtes à la maison

Descendez au sous-sol ou abritez-vous dans une petite pièce intérieure au rez-de-chaussée, comme une salle de bains, un garde-robe ou un couloir.

Si vous n’avez pas de sous-sol, protégez-vous en vous mettant à l’abri sous une table ou un bureau lourd.

Surtout, éloignez-vous des fenêtres, des portes et des murs extérieurs.

Si vous êtes dans un gymnase, une église ou un auditorium

Les bâtiments imposants avec des toits immenses peuvent s’effondrer si une tornade les touche.

Si cela est possible, mettez-vous à l’abri dans un autre bâtiment.

Si vous vous trouvez dans un tel bâtiment et que vous ne pouvez le quitter, mettez-vous à l’abri sous une structure solide comme une table ou un bureau.

Si vous avez une ferme

Le bétail entend et ressent à l’avance les tornades. Si votre famille ou votre maison est à risque, ne vous occupez pas des bêtes. Si votre sécurité personnelle n’est pas en péril, vous pourriez avoir seulement le temps d’ouvrir des voies d’échappement pour le bétail. Ouvrez la barrière, et, si cela est une nécessité, quittez la région en direction opposée de la trajectoire prévue de la tornade.

Si vous êtes au bureau ou dans un immeuble d’appartements

Abritez-vous dans une pièce intérieure ou dans un couloir, idéalement au sous-sol ou au rez-de-chaussée.

N’utilisez pas les ascenseurs.

Éloignez-vous des fenêtres.

Préparez vous une trousse 72 h

Pour tout les événements dramatiques qui pourraient arriver, la Croix-Rouge conseille de se préparer une trousse d’urgence pour au moins trois jours regroupant notamment : de l’eau, des médicaments, photocopies de pièces d’identité, de l’argent comptant, des doubles de clefs pour la maison et la voiture, de la nourriture, un plan d’urgence, un téléphone avec chargeur.

Source : Sécurité publique du Canada, La Croix-Rouge, Québec Vortex et Xtrem Chase Québec