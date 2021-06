Quatre arrestations et saisie de drogues à Québec

Quatre personnes ont été arrêtées dans une affaire de trafic de stupéfiants, mardi, après des perquisitions effectuées par le Service de police de la Ville de Québec.

Les suspects âgés entre 22 et 29 ans font l’objet d’accusations de trafic et possession de stupéfiants et possession d’une arme à feu prohibée.

Trois suspects ont été libérés par voie de sommation et le quatrième avec la promesse de comparaître, a indiqué le SPVQ par communiqué, précisant que l’enquête a débuté en juin 2020.

Les perquisitions effectuées dans quatre endroits et plusieurs véhicules ont permis la saisie de près de 4 kg de cocaïne, 3 kg de cannabis, une arme prohibée, un drone et 75 000 $ en espèce.

Le coup de filet a été opéré dans le cadre du projet MALSAIN mis en place en février 2019 par le SPVQ pour conter la flambée de violence liée au crime organisé.