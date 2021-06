L’an passé, à la fête nationale, j’ai écrit que le Québec était toujours invaincu, malgré qu’il sorte meurtri d’un confinement hivernal qui avait duré plus longtemps qu’à l’habitude.

Cette année, le confinement a duré encore plus longtemps, l’amour a pris son temps. Je le dis néanmoins sans hésiter : le Québec sort vainqueur de l’épreuve pandémique historique qu’il a traversée au cours des deux dernières années.

Soleil invaincu

Nous avons souffert, seuls, mais ensemble. Au début, voyant l’infection profiter de l’abandon de nos sages dans les CHSLD, nous avons connu la honte. Nous avons juré de ne plus nous y laisser reprendre.

Menés par un gouvernement qui a su nous rassembler en dépit des critiques, nous avons baissé la tête et serré les coudes. Face à la deuxième vague, nous avons dû éviter de nous réunir pour Noël, manière que notre peuple a généralement d’ajouter de la lumière dans les nuits les plus longues de l’hiver.

Mais alors que nous avons traversé la troisième vague, nous renaissons et nous nous retrouvons. La promesse du soleil invaincu qui renaît d’un solstice à l’autre, elle se réalise dans cette courte nuit de la Saint-Jean.

Forts de notre solidarité envers les anges gardiens et d’un succès mondial en matière de vaccination, nous reprenons confiance en nos moyens. Nous avons de nouveau envie de faire flotter notre drapeau, de faire résonner le chant de nos artistes et de le faire en français.

Car nous sommes le Québec, nation d’hiver et de dégel qui atteint sa pleine expansion, comme embâcle au dégel, à l’approche de l’été.

Savoir exister

Nous sommes les Québécois. Nous ne sommes pas parfaits. Il nous arrive d’échouer ou de nous tromper.

Mais nous sommes un peuple résilient, d’une race qui ne sait pas mourir, disait Louis Hémon, mais dont on dira un jour qu’elle sait exister, selon Fred Pellerin.

Québec vainqueur, lève ton verre dans la nuit qui ne durera pas et éclaire-la de ton espoir et de l’amour que tu as pour celles et ceux que tu retrouves.