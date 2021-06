Souper de la Jonquille

Courtoisie

Le 15e Souper-bénéfice de la Jonquille de Québec, au profit de la Société canadienne du cancer, qui s’est tenu en virtuel le 10 juin sous la présidence d’honneur de Germain Lamonde d’Exfo, a rapporté 314 000 $ pour faire avancer la recherche sur le cancer. Cette activité-bénéfice se tient traditionnellement durant le mois d’avril. Exceptionnellement, elle a été reportée en juin cette année considérant les périodes difficiles que nous avons traversées depuis plusieurs mois. Malgré le contexte de la pandémie, le milieu des affaires de Québec a répondu généreusement en participant au Souper-bénéfice de différentes façons, soit par une commandite, un don, l’achat de repas ou une mise à l’encan. Sur la photo, Clément Gignac, Grand Ambassadeur ; Michèle Drouin, présidente du Souper-bénéfice 2021 ainsi que Germain Lamonde, président d’honneur.

60 ans de mariage

Photos courtoisie

Jeannine Collette et Robert Caouette, de Lévis (Saint-Jean Chrysostome), célébreront officiellement demain, 24 juin, leur 60e anniversaire de mariage. Originaires de Saint-Étienne-de-Lauzon, le couple s’était toutefois marié à l’église de Châteauguay (Montréal) le 24 juin 1961. 2 enfants (Johanne et Chantal) et 3 petit-enfants (Sébastien, Cédric, Claudie-Anne) complètent la famille. Monsieur Caouette a été pompier volontaire à Saint-Étienne-de-Lauzon pendant plus de 25 ans. Félicitations à vous deux.

Noces de diamant

Photos courtoisie

Jacqueline Veilleux et Marcel Mercier (photo en 1961), originaires respectivement de Saint-Victor et Sainte-Marie, dans la Beauce, mais qui demeurent maintenant en Estrie (Sherbrooke) depuis une cinquantaine d’années, célébreront officiellement demain, le 24 juin, leur 60e anniversaire de mariage. Marcel fut gérant chez Vachon (petits gâteaux) alors que Jacqueline, mère au foyer, fut gérante de la boutique Murielle, vêtements pour dames. Le couple octogénaire a 3 enfants (André, Éric et Anne) et 6 petits-enfants (Thomas, Victor, Mégan, Alec, Zachary et William).

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 juin 2016. Les Britanniques ont tranché : ils quitteront l’Union européenne, un désaveu cinglant pour la construction européenne qui a plongé les marchés mondiaux dans la tourmente et coûté son poste au premier ministre conservateur David Cameron.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Corbeil (photo), maire de Val-d’Or, 65 ans... Francesca Schiavone, joueuse de tennis italienne, 41 ans... Jason Mraz, chanteur et compositeur américain et guitariste, 44 ans... Zinedine Zidane, ex-star de soccer, 49 ans... Félix Potvin, gardien de but de la LNH (1992-2004), 50 ans... Martin Deschamps, chanteur québécois, 50 ans... Colin Stuart Montgomerie, golfeur écossais (PGA) 58 ans... Frances McDormand, actrice américaine, 64 ans... Alain Morisod, pianiste suisse, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 juin 2020 : Gilles Lachance (photo), 79 ans, ex-directeur du Palais Montcalm qui a siégé sur de nombreux conseils d’administration dont le Théâtre du Trident (membre fondateur), le Festival d’été de Québec et Les Fêtes de la Nouvelle-France... 2019 : Stéphanie Niznik, 52 ans, actrice américaine ayant multiplié les apparitions dans de célèbres séries télé depuis le milieu des années 90... 2018 : Jacques Corriveau, 85 ans, ex-organisateur libéral condamné pour son rôle central dans le scandale des commandites... 2016 : Claude Jean Devirieux, 85 ans, journaliste qui a travaillé durant 30 ans à Radio-Canada... 2015 : Dick Van Patten, 86 ans, acteur américain... 2014 : Marie Jacq, 94 ans, femme politique française... 2013 : Richard Matheson, 84 ans, écrivain américain... 2013 : Gary David Goldberg, 68 ans, réalisateur et acteur américain... 2011 : Peter Falk, 83 ans, acteur américain (Columbo)... 2009 : Raymond Berthiaume, 78 ans, chanteur québécois... 2009 : Ed McMahon, 86 ans, faire-valoir de Johnny Carson pendant 30 ans... 1959 : Boris Vian, 39 ans, personnalité mythique du Paris d’après-guerre.