Un propriétaire d’usine à chiens se voit privé d’élevage pour 15 ans

Le propriétaire d’une usine à chiens de Saint-Lambert-de-Lauzon qui a déjà fait l’objet de multiples inspections de non-conformité par le MAPAQ vient finalement de se voir interdire tout élevage pour les quinze prochaines années.

Propriétaire d’un élevage de chiens, notamment des bouviers bernois depuis 25 ans, Claude Blais accumule les rapports d’inspection depuis 2013.

En 2017, l’homme avait finalement été condamné pour une série d’infractions en plus d’être soumis à une ordonnance qui lui interdisait d’avoir plus de dix chiens à la fois, et ce, pour une période de trois ans.

Or, les inspecteurs du MAPAQ se sont rendus chez Claude Blais en décembre 2018 et ont constaté une série de nouvelles infractions. À ce moment, le chenil comptait 22 animaux, dont huit chiots.

Niches infectées

Deux nouvelles infractions d’avoir laissé des chiens s’accoupler et d’avoir omis de fournir un endroit sécuritaire aux chiens ont alors été données au propriétaire qui les a contestées en cour.

À l’arrivée des inspecteurs et pendant que le propriétaire n’était pas présent, au moins un mâle s’était défait de sa chaîne pour entrer dans l’enclos des femelles et s’accoupler avec l’une d’entre elles.

L’inspecteur a aussi constaté, photos à l’appui, que les niches étaient difficilement accessibles en raison de l’accumulation de neige et ne respectaient pas les règles de base du bien-être des chiens.

Pour sa défense, Claude Blais a laborieusement tenté de s’expliquer en faisant toutefois des admissions.

« Ce sont des photos qui parlent, qui valent 1000 mots », a dit la juge Nicole Martin dans sa décision en condamnant l’homme à 2000 $ d’amende.

Il dit aimer les chiens

La couronne a cependant demandé une nouvelle ordonnance, cette fois pour interdire tout élevage au propriétaire, et ce, pour 15 ans. Claude Blais a immédiatement bondi en disant : « Les chiens, c’est la prunelle de mes yeux, je les aime ».

La juge a répliqué en faisant la nomenclature de toutes les infractions reprochées par le MAPAQ depuis 2013. Des chiens sans niche, attachés à un réservoir à l’huile ou une vieille voiture, des niches trop petites pour permettre aux chiens de s’allonger.

Des abris boueux, malpropres qui ne laissent pas entrer la lumière du jour, sans compter des lapins, des canards et des oies vivant dans leurs excréments.

« Il y a de grandes lacunes. Monsieur ne comprend pas ou ne veut pas comprendre », a fait valoir la juge.

Cette dernière a donc fait droit à la demande de la Couronne d’interdire à Claude Blais de posséder des chiens, sauf un. L’homme a immédiatement quitté la salle de cour en pleurs, visiblement anéanti, en affirmant à l’extérieur qu’il s’agissait « d’acharnement ».