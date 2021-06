Une fête nationale 100% musicale

Les artistes québécois s’apprêtent à prendre d’assaut scènes, parcs, rues et plateformes virtuelles dans un seul et même but : célébrer la fête nationale en musique. Du pop au rock, en passant par le country, le folk et l’électro, voici 20 occasions de vibrer au rythme du fleurdelisé aux quatre coins de la province.

Laval

Photo d'archives

Les voix d’artistes tels que Guylaine Tanguay, Marc Dupré, Sarahmée, Louis-Jean Cormier (photo) et Marie-Pierre Arthur résonneront à Laval, le temps d’un concert entièrement virtuel. Disponible à compter de ce soir, l’événement demeurera accessible en ligne jusqu’au 30 juin.

23 juin, 20 h, en ligne

Saint-Basile-le-Grand

Photo d'archives

Habituée de donner des concerts de manière différente, Stéphanie Bédard sillonnera les rues de Saint-Basile-le-Grand à bord d’un minibus, d’où elle revisitera certains titres marquants du répertoire québécois francophone.

23 et 24 juin, 17 h 30, dans les rues

Montréal-Nord

Photo d'archives

Ludovick Bourgeois et son complice musical Fred St-Gelais s’installeront ce soir au parc Pilon de Montréal-Nord pour revisiter les principaux titres de son plus récent album, 2. Gageons qu’on pourra également entendre quelques succès empruntés aux B.B., histoire de souligner leur impact sur la musique québécoise.

23 juin, 20 h, au parc Pilon

Victoriaville

Photo d'archives

C’est sous le signe de la nostalgie que les Victoriavillois célébreront la fête nationale cette année. Noir Silence, Les Vilains Pingouins (photo) et Les Frères à ch’val unissent leurs forces ce soir, le temps d’un concert rock virtuel et décoiffant.

Ce soir, 20 h, en ligne

Lachine

Photo d'archives

Émile Bilodeau ne donnera pas un, mais bien quatre concerts dans l’arrondissement de Lachine ce soir. Arpentant le boulevard Saint-Joseph, le chanteur se produira sur des scènes éphémères érigées dans différents parcs croisés sur sa route, de Summerlea à la Marina d’escale.

Ce soir, dès 20 h, dans les parcs de Lachine

Dolbeau-Mistassini

Le spectacle La Saint-Jean selon Québec Issime sera diffusé gratuitement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Québec Issime et sur MAtv Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ce soir, 19 h 30, en ligne et au petit écran

Les Escoumins

Photo d'archives

David Jalbert et ses invités seront sur scène dans ce joli village.

Ce soir, 21 h, à la Salle multifonctionnelle

Sherbrooke

Photo d'archives

Armé de près de 30 années de succès, Marc Déry prendra d’assaut la scène du Théâtre Granada pour célébrer la fête nationale en compagnie des Sherbrookois, demain soir.

Le 24 juin, 20 h 30, au Théâtre Granada

Mascouche

Calvaire, Juste pour voir le monde, Tu peux partir et autres Tu m’manques résonneront chez les résidents de Mascouche demain soir grâce au concert virtuel du groupe La Chicane.

24 juin, 19 h 15, en ligne

Lac-Beauport

La formation Juste une p’tite nuite rendant hommage aux Colocs se produira en formule déambulatoire et sillonnera quelques chemins de Lac-Beauport.

Ce soir, 17 h, au parc Helder-Duarte

Saint-Constant

Photo d'archives

Les Constantins n’auront pas d’excuses pour manquer le concert de Marc Dupré, demain soir. La prestation du chanteur sur la scène du Centre municipal de Saint-Constant sera relayée à la fois sur des écrans géants érigés au parc Leblanc et dans la cour de l’école Félix-Leclerc, en plus de la page Facebook de la Ville.

24 juin, 20 h, Centre municipal de Saint-Constant, dans les parcs et sur le web

Îles-de-la-Madeleine

Photo d'archives

Le groupe de musique à tendance traditionnelle Suroît se produit dans son archipel natal...

Ce soir, 23 h, au site de L’Anse-aux-Baleiniers de Fatima

Longueuil

Photo d'archives

Bleu Jeans Bleu, Émile Bilodeau et Sara Dufour célébreront la fête nationale à Longueuil cette année, partageant la vedette d’un concert donné devant 250 spectateurs réunis dans un lieu qui sera annoncé demain. L’événement sera suivi de feux d’artifice déployés simultanément dans cinq parcs de l’arrondissement.

24 juin 20 h 30, site secret, sur Facebook, MAtv et TVRS

Saint-Augustin-de-Desmaures

Photo d'archives

Matt Laurent sera de la fête en spectacle déambulatoire.

24 juin, 16 h et 18 h 30

Beaumont

Raton Lover, un groupe de musique rock/folk francophone, vous attend.

24 juin, 20 h, au parc du moulin de Vincennes

Sainte-Anne-des-Plaines

Photo d'archives

Elizabeth Blouin-Brathwaite mettra le cap vers Sainte-Anne-des-Plaines demain soir. Accompagnée de ses musiciens, la chanteuse offrira un spectacle ambulant dans les rues de la ville pour clôturer les célébrations de la fête nationale.

24 juin 18 h 30, le parcours débutera au Centre Jean-Guy-Cardinal

Saint-Patrice-de-Beaurivage

Photo d'archives

On propose un spectacle-hommage à Bob Bissonnette.

Ce soir, 21 h 30, au Terrain des loisirs

Carleton-sur-Mer

Photo d'archives

La Gaspésienne Laurence Jalbert s’arrête dans la Baie-des-Chaleurs.

24 juin, 19 h, sur la route du Quai

Mont-Tremblant

Photo d'archives

Le stationnement de l’aéroport de Mont-Tremblant se transformera dès ce soir en ciné-parc, accueillant les voitures pour l’arrivée de Radio Radio. Le duo hip-hop électro sera précédé sur scène de l’ex-académicien Steve Provost, issu de la cuvée 2005.

Ce soir 20 h, Aéroport de Mont-Tremblant

L’Île Verte

Photo d'archives

Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon sont ensemble sur scène.

24 juin, 14 h 30, sur le site du Phare (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)

Les spectacles extérieurs

Les événements extérieurs avec spectateurs debout ou assis sans places fixes pourront accueillir un maximum de 2500 personnes. Le site devra être séparé en sections. Chaque section aura une barrière physique et ne pourra accueillir que 250 personnes. La distanciation sera exigée entre personnes de bulles différentes.

Les spectacles en présentiel seront présentés devant un maximum de 250 personnes. Les règles de distanciation en vigueur selon le palier d’alerte s’appliqueront, tout comme le port du masque.