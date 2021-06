Une nouvelle excursion est maintenant disponible à Rimouski

Il est désormais possible de survoler le centre-ville de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent à bord d’un hélicoptère.

Les excursions aériennes, d’une durée de 6 à 25 minutes, sont offertes par l’entreprise GoHélico, basée à Québec.

Elles proposent un survol du centre-ville, de la rivière Rimouski, de l’île Saint-Barnabé, du site historique maritime de la Pointe-au-Père et du Canyon des Portes de l’Enfer.

Pour Tourisme Rimouski, les tours d’hélicoptère seront bénéfiques pour la région et représentent un attrait supplémentaire pour les touristes. «Il y a de plus en plus de gens qui s’amuse à être touriste chez eux, et pour plein de gens c’est vraiment une nouveauté et c’est l’expérience d’une vie», a expliqué Martin Beaulieu directeur général de la SOPER.

GoHélico s'est notamment associé avec des partenaires de la région pour proposer, par le biais du programme Passeport Attraits, une initiative du gouvernement du Québec, des forfaits à 40% de rabais. Les excursions sont offertes à partir de 45 dollars.

Les excursions se tiennent sept jours sur sept jusqu’au mois de septembre. Les réservations s’effectuent directement sur le site internet de GoHélico.