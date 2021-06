Une petite communauté profondément ébranlée par trois suicides en peu de temps

La municipalité de Saint-Paul-de-Montminy est sous le choc, en raison du décès tragique de trois jeunes hommes dans la vingtaine, qui se sont malheureusement enlevé la vie à quelques semaines d’intervalle.

Les trois victimes et amis d’enfance, Vincent Langlois, 25 ans, Yannick Lachance-Noël, 22 ans, ainsi que Benjamin Plante, 25 ans, sont décédés les 27 mars, 26 mai et 20 juin derniers.

Ce dernier décès a d’ailleurs ravivé plus que jamais les douleurs et la peine des familles éplorées, soutient la marraine de Vincent Langlois, Sylvie Noël.

En parler

À ce jour, la famille n’arrive toujours pas à expliquer le terrible drame qui l’afflige. « Nous sommes dans le néant. Il n’a laissé aucune lettre. On reste dans les questions. C’est incompréhensible, ce n’est que ça », affirme-t-elle.

Comme plusieurs amis ont écrit sur les réseaux sociaux, Mme Noël demande aux jeunes de parler à un proche ou un ami, s’ils en ressentent le besoin.

« Il ne faut pas rester seul avec ses problèmes. Il y a toujours une solution. Il n’y a que des solutions », dit celle qui était « très proche » de son filleul, père de deux enfants en bas âge.

« Abasourdi »

Sur les réseaux sociaux, le chanteur du groupe Taktika, Fred Auger, s’est dit « abasourdi » par le drame et a ainsi tenu a aborder les « évènements tragiques ». La publication a été partagée à plus de 2100 reprises.

« C’est important d’amener le spotlight sur cette histoire-là, justement pour qu’on en parle, pour que ça génère des discussions », insiste le chanteur.

Impliqué dans la prévention du suicide, le groupe qui donne notamment des conférences dans les écoles sur le sujet a tenu à rappeler le numéro de la ligne d’aide à la prévention du suicide, 1-866-APPELLE.

Ayant lui-même perdu des proches par suicide, il estime qu’il est temps « de se remettre en question comme société », notamment sur la façon dont sont élevés les garçons.

« On a grandi dans un monde où parler de ses sentiments, surtout pour les hommes, ce n’est pas super naturel. Un homme, ça ne pleure pas. Moi, j’ai grandi dans un monde comme ça, sur la Rive-Sud [de Québec] et ça fait en sorte que j’ai des amis qui ont pris un bien mauvais chemin dans la vie. Ce n’est pas vrai que de parler de ses sentiments quand ça va mal, c’est faible. Au contraire, c’est un exemple de force et de courage », dit-il.

Enquête

Au cours des derniers jours, les messages de sympathies et de soutien aux proches des victimes affluaient sur les réseaux sociaux alors que plusieurs témoignent de leur incompréhension.

Le maire de la municipalité, Alain Talbot, n’a pas rendu nos appels, hier.

Par ailleurs, le bureau du coroner a confirmé que les trois décès faisaient actuellement l’objet d’une enquête.

