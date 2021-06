Une première pour Évelyne Viens

L’attaquante québécoise Évelyne Viens a officiellement été obtenu sa place au sein de l’équipe canadienne de soccer féminin qui participera aux Jeux olympiques de Tokyo.

Canada Soccer a diffusé la liste des 18 joueuses qui représenteront le pays lors du tournoi se déroulant du 21 juillet au 6 août. Viens en sera à une première participation en carrière aux Jeux. Elle accompagnera une douzaine d’athlètes ayant pris part aux Olympiques de Rio en 2016. Par ailleurs, quatre remplaçantes, dont Gabrielle Carle, ont été invitées à compléter la formation.

«Pour moi, la sélection de l’équipe était une question de choisir le bon mélange de joueuses sur le terrain, pour que nous puissions progresser à travers les six matchs du tournoi olympique de football féminin prêtes à gagner, a affirmé Bev Priestman, entraîneuse-chef de l’équipe nationale féminine, par voie de communiqué. Je sais que ces joueuses feront tout en leur pouvoir pour rendre le Canada fier. Avec du travail acharné, le bon état d’esprit et une croyance en nos capacités individuelles et collectives, le Canada peut représenter un défi dans n’importe quel match et éventuellement avoir du succès aux Jeux olympiques.»

L’équipe du Canada sera une fois de plus menée par la double médaillée olympique Christine Sinclair, la détentrice du record international de buts de tous les temps qui en sera à ses quatrièmes Jeux.

En tant que médaillé olympique de bronze en titre, le Canada amorcera son parcours en affrontant le Japon dans le match d’ouverture à Sapporo le 21 juillet. Il affrontera ensuite le Chili trois jours plus tard, avant de conclure la phase de groupes face à la Grande-Bretagne à Kashima le 27 juillet.

Parmi les 12 nations réparties en trois groupes, les huit meilleures passeront aux quarts de finale.