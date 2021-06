Deux surprises au Championnat Travelers

Deux joueurs plutôt méconnus se sont installés au sommet du classement du Championnat Travelers, jeudi à Cromwell, au terme de la première ronde, soit l’Américain Kramer Hickok et le Japonais Satoshi Kodaira.

• À lire aussi: PGA: Mackenzie Hughes troisième à Punta Cana

• À lire aussi: PGA: triple égalité en tête à la Classique Rocket Mortgage

Les deux hommes ont profité des 18 premiers trous du parcours du TPC River Highlands pour retrancher sept coups à la normale de 70. Hickok a réussi huit oiselets contre seulement un boguey, tandis que Kodaira a calé un aigle, six oiselets et un petit boguey.

Les comeneurs entameront leur deuxième journée d’activités avec une priorité d’un seul coup sur l’Américain Talor Gooch. Ce dernier a réalisé un sans-faute, lui qui a terminé sa première ronde avec six oiselets à sa carte.

Mackenzie Hughes est le Canadien le mieux classé après une ronde. L’Ontarien a retranché trois coups à la normale, ce qui lui permet de partager la 16e position avec huit autres participants, à quatre frappes des comeneurs.

Michael Gligic accuse un coup de retard sur Hughes. Durant sa ronde, Gligic a réussi un aigle au 13e fanion. Il a aussi calé trois oiselets et autant de bogueys.

David Hearn et Nick Taylor ont chacun joué la normale de 70, tandis qu’Adam Hadwin a frappé l’objet blanc à 71 (+1) reprises.

Finalement, Roger Sloan est le représentant de l’unifolié le moins bien classé, à égalité en 127e position, à 10 frappes de la tête.

Alena Sharp tout près du sommet

La Canadienne Alena Sharp a connu une excellente première ronde au Championnat KPMG de la LPGA, à Johns Creek dans l’État de la Géorgie, ce qui lui a permis de s’approcher de la tête.

Sharp a réussi six oiselets et commis deux bogueys, mais sa pire gaffe est survenue au 13e fanion, lorsqu’elle a frappé deux coups de plus que la normale de 4. Elle a finalement frappé la balle à 69 (-3) reprises, ce qui lui vaut le troisième rang, à égalité avec six autres golfeuses.

Sharp entamera la deuxième ronde avec deux coups de retard sur la meneuse, l’Américaine Lizette Salas. L’athlète de 31 ans a réussi un sans-faute, calant cinq oiselets. Elle entamera la deuxième journée d’activités avec une mince priorité d’une frappe sur l’Anglaise Charley Hull.

De son côté, la seule autre représentante de l’unifolié en lice, Brooke M. Henderson, a connu sa part de difficultés, elle qui a commis quatre bogueys contre seulement deux oiselets.