Fête nationale: «On sait qu’on est capables, tous ensemble, de résister» – François Legault

La fête nationale du Québec se déroule pour une deuxième année en contexte de pandémie et sera de nouveau marquée par des restrictions sanitaires et par l’impossibilité de se rassembler en grands groupes.

Néanmoins, la crise sanitaire n’enlève rien à la fierté d’être Québécois, au contraire, a soutenu le premier ministre François Legault, qui, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, a souligné la résilience des Québécois.

«Cette année, on a encore une fête nationale un peu différente. La pandémie nous a enlevé des moments précieux: fêter le Québec avec notre famille, avec tous nos amis, mais, en même temps, ça ne nous a pas enlevé nos raisons de célébrer avec fierté», a déclaré le premier ministre dans une vidéo préparée pour l’occasion.

«Qu’est-ce qu’on fête, dans le fond? On fête notre nation, on fête un peuple fort, un peuple fier, un peuple qui a résisté à tellement d’épreuves depuis 400 ans, un peuple qui a été capable de rester tissé serré, même dans les moments les plus difficiles», a rappelé le premier ministre.

«Avec la pandémie, le Québec a été confronté à une autre grande épreuve, et on a réagi comme on sait le faire: on s’est serré les coudes, on s’est battus, on n'a pas perdu espoir. Cette année, on ne pourra pas se rassembler par milliers, mais on va sentir que l’été s’en vient et que la liberté approche», a-t-il assuré.

«Cette année, on va pouvoir célébrer notre liberté, nos retrouvailles, notre libération, et on va avoir de quoi être fiers, parce qu’on sait qu’on est capables, tous ensemble, de résister. On sait que le peuple québécois est plus fort et plus fier que jamais. Bonne fête nationale à tous les Québécois et toutes les Québécoises», a conclu François Legault.