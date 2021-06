«Je n’ai rien à voir avec cette photo» – Céline Dion

Céline Dion a réagi au fameux montage photo où elle est apparue portant les couleurs des Golden Knights, sur l’écran du T-Mobile Arena, avant le match opposant la formation de Vegas au Canadien.

• À lire aussi - Golden Knights c. Canadien: une place en finale à la Saint-Jean pour le Tricolore?

La chanteuse souhaite une bonne fête nationale aux Québécois et ajoute, dans un bref message publié sur Twitter, qu’elle n’a rien à voir avec la «fameuse photo».

«Bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes les Québécoises et à tous les Québécois. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne fête nationale! 💙💫 En passant, je n’ai rien à voir avec cette photo... Et vous savez de quelle photo je parle! 😉 - Céline xx...» a écrit la diva de Charlemagne peu avant 10h jeudi matin.

Bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes les Québecoises et à tous les Québécois. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne fête nationale ! 💙💫

En passant, je n’ai rien à voir avec cette photo…. Et vous savez de quelle photo je parle ! 😉 - Céline xx... — Celine Dion (@celinedion) June 24, 2021

Peu de temps avant le début du cinquième match de la série, mardi soir, une photo prise dans le T-Mobile Arena a fait le tour du web. On y voyait Céline qui, sur l'écran géant, portait l'uniforme des VGK.

La photo prise par le journaliste sportif Chris Cuthbert a été partagée plusieurs centaines de fois, entre autres par plusieurs partisans du CH qui se sentaient trahis.

Après analyse, il a été déterminé qu’il s’agissait d’un montage réalisé à partir d’une photo de Céline datant de son album Taking Chances, paru en 2007.

À VOIR AUSSI...