La différence d’âge est-elle si importante dans un couple?

Je fréquente sur le net, parfois en personne, un homme d’un certain âge. Il me dit que ses enfants refusent de me voir parce que je suis trop jeune pour lui. Depuis quand un homme mature donne-t-il raison à ses enfants ? Devrais-je me méfier de lui ?

Anonyme

Si vous n’avez rien à vous reprocher concernant vos intentions vis-à-vis de cet homme, laisser le temps filer avant d’espérer rencontrer ses enfants. Donnez-leur le loisir de constater le sérieux de votre démarche par sa longueur dans le temps. Selon moi, votre patience devrait leur fournir la preuve évidente de la solidité de l’union que vous souhaitez bâtir avec leur père.

Mais ne vous illusionnez pas, car personne n’ignore ce qui motive certaines jeunes femmes avides qui arnaquent et prennent dans leurs filets les mâles âgés et argentés. Si vous êtes de celles-là, ne vous étonnez pas que ses enfants vous aient débusquée. Si vous n’en faites pas partie, gardez le moral et tenez bon. La vérité triomphera !