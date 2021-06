Le Cirque du Soleil relance cinq spectacles

La pause est bien finie pour le Cirque du Soleil, qui annonçait mercredi la réouverture prochaine de cinq spectacles de son répertoire en tournée et à Las Vegas.

The Beatles LOVE reprendra l’affiche du Mirage, à Vegas, le 26 août, et Michael Jackson ONE se réinstallera en résidence exclusive au Mandalay Bay Resort & Casino le 19 août.

Le chapiteau de l’acclamée production Alegria, se plantera à Houston, au Texas, à compter du 18 novembre. Chez nous, Kooza reprendra du service à partir du 28 avril 2022, dans le Vieux-Port de Montréal.

Enfin, le Blue Man Group, affilié au Cirque du Soleil, redémarre aussi ses activités à Las Vegas aujourd’hui, 24 juin, et se déplacera à Chicago et à New York les 18 août et 3 septembre.

Ces relances s’ajoutent à celles, déjà annoncées, des spectacles O et Mystère, à Las Vegas, et de l’escale des tournées de Kooza à Punta Cana, en République dominicaine, et de Luzia à Londres.

Pour marquer en grand la reprise de ses activités, le Cirque du Soleil lance par la même occasion la campagne #intermissionisover (#L’entracte est terminé), un mouvement mondial de solidarité envers l’industrie de la scène et du divertissement. La communauté artistique ayant subi les contrecoups de la crise sanitaire, le Cirque souhaite saluer la résilience de ses principaux acteurs.

Pour ce faire, les artistes du monde entier et les amateurs de cirque peuvent partager sur les réseaux sociaux des photos et vidéos d’eux en action, assorties du mot-clic #intermissionisover. Un t-shirt est également en vente au coût de 35 $, au cirquedusoleil.com.