Le Palais des congrès a une nouvelle PDG

Le Palais des congrès de Montréal a une nouvelle présidente-directrice générale (PDG), dont l’identité a été dévoilée mercredi.

Emmanuelle Legault accédera au poste de présidente-directrice générale le 2 août, faisant d'elle la première femme à la direction du Palais des congrès. Elle succède ainsi à Robert Mercure qui a occupé ce poste de 2018 à 2020. Son mandat est d’une durée de 5 ans.

PHOTO COURTOISIE /Palais des congrès de Montréal

Les connaissances de l’industrie du tourisme et son expertise acquise à l’échelle internationale sont des bases solides sur lesquelles le Palais des congres pourra compter.

Mme Legault cumule plus de 20 ans d’expérience à titre de gestionnaire stratégique. Elle a notamment été vice-présidente aux affaires internationales pour Destination Canada et a occupé plusieurs postes de gestion, en marketing et en communication, pour Tourisme Montréal, pendant plus de 10 ans. Elle y a notamment occupé le poste d’architecte de marque.

Depuis quelques mois, Luc Charbonneau agissait à titre de PDG intérimaire de l’organisation. Il poursuivra sa carrière au Palais à titre de vice-président, développement des affaires et des alliances stratégiques.