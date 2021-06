[PHOTOS] Une soirée du 23 juin sous le signe de l’ordre à Québec

Ayant connu des fêtes nationales autrement mouvementées dans le passé, la Vieille Capitale a fait preuve d’une discipline exemplaire mercredi soir, COVID-19 oblige.

Cette année encore, aucune activité officielle n’était organisée sur les plaines d’Abraham, où est présenté depuis des années le spectacle de la veille de la Saint-Jean.

Malgré tout, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a déployé mercredi soir plus d’effectifs qu’à l’habitude, afin de prévenir «les débordements».

«De notre côté, il y avait quand même du personnel supplémentaire assigné à la soirée. Les effectifs ont été déployés dans différents sites d’intérêt comme les parcs et les différentes places publiques», a fait le bilan jeudi matin Étienne Doyon, porte-parole du SPVQ.

«Nous avons reçu quelques plaintes pour atteinte à l’ordre public, mais il n’y a pas eu de débordements majeurs. Somme toute, cela s’est bien déroulé. Le secteur le plus achalandé que nous avons observé, c’est celui de la Grande Allée», a dit M. Doyon.

Coup de feu

Par ailleurs, le SPVQ poursuit son enquête relativement à une vitrine de commerce fracassée par un projectile d’arme à feu mardi soir vers 22h40, dans le secteur de la rue Saint-Jean et de la côte De Salaberry.

C’est un citoyen qui a contacté le 9-1-1 après avoir entendu une détonation s’apparentant à un coup de feu. Sur place, il n’y avait aucun blessé. Aucun suspect n’a été arrêté pour le moment.

Surveillance accrue

Finalement, les policiers de la Sûreté du Québec informent la population qu’ils intensifieront leurs interventions sur le réseau routier jusqu’au 4 juillet, en prévision des nombreux déplacements qui auront lieu à l’occasion des longs congés de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada.

À l’approche des festivités, les policiers cibleront particulièrement la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. La vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant feront également l'objet d'une attention particulière des policiers. Rappelons que la vitesse et l’utilisation du cellulaire au volant constituent les principales causes de collisions mortelles au Québec.

Rappelons que l’an dernier, 8 collisions mortelles et 313 collisions avec blessés graves ou légers sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec pendant cette période.