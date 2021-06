Surface: François Arnaud sera sur Apple TV+

François Arnaud jouera dans une série d’Apple TV+ produite par Reese Witherspoon. L’acteur québécois apparaîtra au générique d’un thriller psychologique intitulé Surface.

Série chorale du réalisateur britannique Sam Miller, à qui l’on doit I May Destroy You, l’une des séries les plus saluées de 2020, Surface racontera la quête de Sophie (Gugu Mbatha-Raw), une femme qui tente de reconstruire sa vie après une tentative de suicide.

Au fil des huit épisodes, on verra les difficultés qu’elle rencontrera pour recoller les morceaux du casse-tête et comprendre ce qui l’a menée à poser un geste aussi radical.

Apple TV+ demeure avare de détails par rapport au rôle que tiendra François Arnaud. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il campera un collègue et ami de James (Oliver Jackson-Cohen), le conjoint de Sophie.

Dans un message envoyé au Journal, le comédien indique qu’il ne peut rien dévoiler, sauf qu’il joue « un personnage qui s’appelle Harrison ».

Après The Morning Show

Surface marque une nouvelle collaboration entre Apple et Hello Sunshine, la boîte de production de Reese Witherspoon. La plateforme d’écoute et l’actrice ont travaillé ensemble sur The Last Thing He Told Me, une minisérie récemment annoncée mettant en vedette Julia Roberts, My Kind of Country, une compétition musicale, et The Morning Show avec Jennifer Aniston. Hello Sunshine est également derrière l’énorme succès de Big Little Lies.

Stephen James (If Beale Street Could Talk), Ari Graynor (Mrs. America), Marianne Jean-Baptiste (Secrets & Lies) et Millie Brady (The Queen’s Gambit) complètent la distribution.

The Moodys retiré des ondes

Pour François Arnaud, ce projet survient alors qu’on apprend que FOX a officiellement tiré la plogue sur The Moodys, la comédie dans laquelle il donnait la réplique à Denis Leary, Elizabeth Perkins, Jay Baruchel et Chelsea Frei.

Le réseau américain a diffusé les deux derniers épisodes dimanche. La finale montrait le mariage entre Dan (Arnaud) et Cora (Maria Gabriela de Faria).

La série a tenu l’antenne pendant deux saisons. Les cotes d’écoute n’étaient pas assez élevées pour justifier son retour. La finale a attiré 600 000 Américains, selon les données préliminaires de Nielsen. Les changements de case horaire n’ont certainement pas aidé The Moodys à trouver son public.

La série était tournée à Montréal. Il s’agissait de l’adaptation américaine d’un format australien articulé autour d’une famille légèrement dysfonctionnelle.

Au cinéma

En attendant Surface, le public québécois pourra voir François Arnaud au cinéma dans Au revoir le bonheur de Ken Scott. Patrice Robitaille, Antoine Bertrand, Louis Morissette et Julie Le Breton composent également la distribution. Le long métrage est attendu plus tard cette année.

L’automne dernier, Arnaud a également tourné dans La switch du cinéaste ontarien d’origine polonaise Michel Kandinsky.