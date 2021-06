Festival de la chanson : Tadoussac est fébrile

TADOUSSAC | La file d’attente pour le traversier est interminable, les ouvriers complètent le montage des trois scènes, artistes et touristes arrivent en ville : après une pause forcée d’un an, Tadoussac peut enfin renouer avec son festival de la chanson.

La relance sera officielle à 13 h, vendredi après-midi, quand la prometteuse auteure-compositrice-interprète de Québec, Ariane Roy, et l’artiste folk Dave Harmo monteront sur la scène extérieure Hydro-Québec pour y présenter le premier concert du 37e Festival de la chanson de Tadoussac, qui se déroule cette année du 25 juin au 4 juillet.

« On ressent un mélange de fébrilité et d’excitation. On a vraiment hâte que ça démarre », confesse le directeur général du festival, Julien Pinardon.

À voir les terrasses des restaurants se remplir, jeudi soir, et les clients défiler à la réception de l’hôtel Tadoussac, on comprend que c’est toute une ville qui vibrera au rythme de son événement artistique phare.

« Je pense que la saison touristique va démarrer en même temps que nous. Avec les codes postaux, nous nous sommes confectionné une carte du Québec et on voit que, à l’image des autres années, les gens viennent de partout. Nous avons été chanceux que les déplacements soient autorisés », dit M. Pinardon.

« Le festival a un impact économique très important. Là, on sent qu’on revient vers une certaine normalité, même si c’est moins gros que les autres années. »

En effet, bien que les festivals aient le feu vert du gouvernement pour relancer leurs opérations, bien des mesures sanitaires sont toujours en vigueur. Ça explique pourquoi la scène principale à Tadoussac devra se contenter d’accueillir 150 personnes.

« On a quand même monté de 110 à 120 puis 130 et 150 depuis le début de notre planification. On va vers du mieux, mais ça reste restreint vu que notre site n’est pas assez grand pour avoir des foules importantes », explique Julien Pinardon.

À guichets fermés

Ceci expliquant cela, les spectacles de plusieurs têtes d’affiche sont tous complets.

Vous vouliez voir Marie-Pierre Arthur, les Trois Accords, Louis-Jean Cormier, Patrick Watson, Alaclair Ensemble, Patrick Norman, Mon Doux Saigneur, Ariane Moffatt ou Bleu Jeans Bleu ? Meilleure chance la prochaine fois (ou dans un autre festival cet été).

Par contre, il reste de la place pour les prestations des artistes de la relève et les spectacles en semaine, qui ont été annoncés plus tard (Mara Tremblay, Sarahmée, Klô Pelgag et Gab Bouchard, notamment), signale Julien Pinardon.

À voir Vendredi au Festival de la chanson de Tadoussac : Ariane Roy et Dave Harmo, Geneviève & Alain, Les spectacles en pleine nature, Antoine Lachance, Bon Enfant, Nikamu Mamuitun et Gab Paquet.

