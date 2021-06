Une fin de semaine de relance pour d’autres festivals

En plus de Tadoussac, Trois-Rivières et Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, participent à la relance des festivals de musique en fin de semaine.

Au FestiVoix, dans la cité de Laviolette, on va souligner le retour des grands partys musicaux avec FouKi, Les Sœurs Boulay, Luc de Larochellière, Elisapie, Plants and Animals, Sarahmée, Marie Denise Pelletier et plusieurs autres.

Pendant ce temps, à l’entrée de la baie des Chaleurs, le Festival BleuBleu, qui a pris son envol dès jeudi soir avec un spectacle de la fête nationale de Laurence Jalbert, présente une affiche pour le moins éclectique, où cohabitent Fred Fortin, Marie Davidson et l’Œil nu, Avec pas d’casque, Flore Laurentienne et Safia Nolin.

Enfin, le Festival de la chanson de Tadoussac verra défiler sur ses scènes Les Trois Accords, Marie-Pierre Arthur, Bon Enfant, Gab Paquet et Plants and Animals.