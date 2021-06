BRETON, Jeannette



" C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante "cf. A. de Saint-Exupéry.Le 22 juin 2021, à l'hôpital de Lévis, à l'âge de 90 ans, est décédée Jeannette Breton, mère de son unique enfant et fils, Alain L'Heureux. Résidente de Sainte-Marie de Beauce, elle était veuve de feu son époux Henri L'Heureux. Elle était la fille de feux Adrienne Vallières et Napoléon Breton. Elle laisse dans le deuil, outre son fils Alain, de la famille Breton, ses sœurs: Cécile (Ernest Berthiaume) et Pauline (René Nadeau); ainsi que son frère Lucien (Magella Ferland). Elle était la sœur de feu Robert, Denise et Rachelle. De la famille L'Heureux, elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Thérèse L'Heureux (feu Marcel Lessard) et Fernande L'Heureux (feu Gabriel Roussin). Elle était la belle-sœur de feu Adrien (feu Marie-Rose Laplante), feu Irenée (feu Rita Lachance, feu Marie-Ange Fortin, feu Claire Laroche), feu Alfreda (feu Léo Bisson), feu Émilien (Anita Berthiaume), feu Rose-Hélène (religieuse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours), feu Georges (Henriette Blais), feu Marie-Jeanne (feu Henri Breton), feu Marguerite (feu Réal Bilodeau), feu Madeleine (feu Rock Roussin), feu Lucille (André Roussin) et feu Rita (feu André Breton); ainsi que ses nièces et neveux, cousines et cousins et relations d'affaires et d'amitiés. Maman aimait beaucoup les fleurs et les arbres. La famille recevra avec gratitude vos messages de condoléances sur le site web www.nouvellevie.ca. La famille recevra les condoléances à laLa direction a été confiée à la