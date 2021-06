PLOURDE, Pascal



À Québec, le 13 juin 2021, l'âge de 38 ans, est décédé M. Pascal Plourde. Fils de M. Robert Plourde et de Mme Louise St-Pierre, il demeurait à Québec. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère: Jonathan (Stéphanie Ruel); sa sœur: Marie-Hélène (David Cécyre Thibert); ses neveux et nièce: William, Jacob et Maryane ainsi que sa grand-mère: Pauline St-Pierre. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 10h à 12h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Étienne- des-Grès. Pour rendre hommage à M. Plourde, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com