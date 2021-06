FOURNIER-GAMACHE, Gertrude



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 6 juin 2021, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Gertrude Fournier, épouse de feu Emery Gamache, fille de feu Napoléon Fournier et de feu Louisiane Blanchet. Elle a demeuré à Saint-Romuald et à Berthier-sur-Mer. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Yvon Labrecque), Alain (Marie-France Bellec), Daniel (Solange Carbonneau) et Sylvain (Louise Grégoire); ses petits-enfants : Philippe et Vanessa Labrecque, Gabriel et Myriam Gamache, Vincent et Pascal Gamache, Marie-Hélène et Louis-Philippe Gamache ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Zakari et Zoey, Olivia, Elliot et Victor, Nathan, Elliot et Liam, Zoé. Elle était la sœur de feu Martin (Nicole Pelletier), feu Pierrette (feu Yvon Fortin), feu Huguette (Yvon Casault), Colette Fournier (André Fréchette), feu Jean-Paul Fournier (Diane Caron), feu André Fournier (Jeanne-Mance Poitras) et Denise Fournier (Raymond Fournier). Elle laisse également dans le deuil sa tante Thérèse Huot Gamache, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements à Robert et Priscilla de l'Hôtel-Dieu de Lévis, au personnel de la Résidence Étienne-Simard de Saint-Romuald (Guylaine, Lise, Alfreda) ainsi qu'à celui du CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins et le réconfort avec ce double effort dû aux consignes vécues avec la covid. Étant donné la situation qui prévaut, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur. Toutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famillede 9h à 10h45 au